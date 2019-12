Premiers pas sierra-léonais et citoyenneté en vue pour la star Idris Elba

L'acteur, réalisateur et DJ britannique Idris Elba, révélé en 2002 dans la série télé criminelle "The Wire", va recevoir la citoyenneté sierra-léonaise et passer Noël avec le président de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, ont indiqué des sources au sein du gouvernement local.

Né à Londres, fils unique d'un ouvrier d'usine de voiture originaire de Sierra Leone et d'une mère venant du Ghana, l'acteur est arrivé mercredi soir dans la capitale sierra-léonaise, Freetown, a-t-on appris jeudi de source gouvernementale. C'est sa première visite dans le pays de son père, selon cette source.

Anobli par la reine Elizabeth II en 2015, Idris Elba a joué dans des super-productions hollywoodiennes comme "Thor" et "Avengers", et incarné l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, dans "Mandela: Un long chemin vers la liberté".

Lors de son séjour, celui qui a été désigné en 2018 "homme vivant le plus sexy" par le magazine People doit passer Noël avec le président Julius Maada Bio.

Il devrait aussi recevoir un passeport sierra-léonais, selon une source gouvernementale.

Il devrait visiter l'île de Sherbro et ses plages paradisiaques, où il projette de bâtir un complexe touristique éco-responsable, a indiqué à l'AFP le vice-ministre du Tourisme sierra-léonais, William Robinson.

Près de 20 ans après une guerre civile ayant fait quelque 120.000 morts, la Sierra-Léone mise sur l'écotourisme pour redevenir une destination de choix. Au début de l'année, elle a fait du chimpanzé son nouvel emblème national.