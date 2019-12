Feux de forêt en Australie - Deux pompiers volontaires perdent la vie, le Premier ministre écourte ses vacances

(Belga) Deux pompiers ont été tués jeudi soir en Australie alors qu'ils luttaient contre un incendie au sud-ouest de Sydney, ont indiqué les autorités vendredi (heure locale). Le Premier ministre Scott Morrison, dont l'absence était de plus en plus décriée, a décidé d'écourter ses vacances.

Deux pompiers volontaires ont perdu la vie et trois autres hommes du feu ont été blessés lorsque leur camion s'est écrasé contre un arbre à Buxton, à une centaine de kilomètres de Sydney (est). Les feux de brousse étaient particulièrement féroces, jeudi. Une chaleur torride a frappé tout l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Les pompiers tués se battaient contre un incendie de 167.000 hectares à Green Wattle Creek pour lequel le niveau d'alerte est maximal. Une vingtaine de bâtiments, dont 12 maisons, ont été balayés par les flammes dans cette région sur la journée. "Ils défendaient courageusement leurs communautés avec un esprit inégalé et un dévouement qui les distinguera à jamais parmi nos Australiens les plus courageux", a déclaré le Premier ministre Scott Morrison, vendredi matin. Le leader libéral se trouve actuellement à l'étranger pour des vacances en famille, mais a décidé d'écourter son séjour et de revenir "le plus rapidement possible" à Sydney. Son absence cette semaine, période critique pour les incendies au vu des conditions météorologiques extrêmes, était de plus en plus décriée. Jeudi matin, des centaines de personnes se sont rassemblées devant sa résidence à Sydney pour signaler leur colère. "Je regrette profondément toute offense causée aux Australiens touchés par les terribles feux de brousse par le fait que j'ai pris congé avec ma famille à ce moment", a dit M. Morrison, ajoutant qu'il avait été tenu au courant des événements de manière régulière. L'Australie est chaque année confrontée aux feux de forêt, mais ils ont été particulièrement précoces et intenses cette saison. Une superficie plus grande que la Belgique est déjà partie en fumée depuis le mois de septembre. Six personnes sont mortes et plus de 800 maisons ont été détruites. La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré jeudi l'état d'urgence pour sept jours, une mesure prise pour la deuxième fois depuis le début de la saison des incendies. (Belga)