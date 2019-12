Temps doux mais pluvieux vendredi

(Belga) Une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est vendredi, mais il fera tout de même assez doux avec des maxima de 8 à 13 degrés, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Dans le courant de l'après­-midi, le temps deviendra graduellement plus sec avec quelques éclaircies à partir de l'ouest.

Le vent sera d'abord généralement assez fort de secteur sud à sud­-est, avant de virer au secteur sud­-ouest en devenant modéré. Les rafales pourront temporairement atteindre des valeurs proches de 70 km/h. L'après­-midi, l'intensité des rafales diminuera. La nuit prochaine, les éclaircies s'élargiront temporairement. Quelques averses résiduelles resteront encore possibles dans la région côtière. En cours de nuit, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française avec possibilité d'un peu de pluie en fin de nuit. Les nuages bas pourront éventuellement réduire la visibilité en Ardenne. Les minima se situeront entre 3 et 7 degrés. Samedi, il fera partiellement nuageux et un peu plus frais avec le risque d'une averse. La nuit suivante, une nouvelle zone de pluie est attendue. Dimanche, le temps sera variable avec des périodes de pluie. Les maxima atteindront quelque 10 degrés. (Belga)