Plus de 500.000 euros dérobés: une bande de "shouldersurfers" démantelée en Belgique et en France

Une bande de "shouldersurfers" a été démantelée mardi lors d'une opération simultanée en Belgique et en France, a indiqué le parquet fédéral à Belga, confirmant une information de VRT NWS. Au total, neuf personnes ont été interpellées. Le "shouldersurfing" consiste à repérer le code d'une carte bancaire par dessus l'épaule de la victime avant de la lui dérober.

Les polices judiciaires fédérales de Bruxelles et Charleroi ont mené mardi 9 perquisitions dans la région carolo. Quatre femmes et un homme ont été interpellés. En France, des perquisitions dans la région parisienne ont permis l'interpellation de trois femmes et un homme. La bande est soupçonnée notamment d'être une organisation criminelle, de vol, d'escroquerie, de faux en écriture et de blanchiment d'argent.

Plus de 500.000 euros dérobés

Ces neuf personnes opéraient en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Plus de 100 faits ont été établis au cours de l'enquête. Ils auraient dérobé de la sorte plus de 500.000 euros rien qu'en Belgique. "Les faits ont la plupart du temps été menés selon le même mode opératoire. Deux ou trois femmes étaient déposées par un véhicule, qui continuait ensuite à circuler dans le quartier. Elles se dirigeaient ensuite vers un magasin. A la caisse, l'une d'elles attirait l'attention d'une personne âgée. Une autre s'occupait de retenir le code. La carte était ensuite dérobée par un stratagème. En très peu de temps, le montant le plus élevé possible était retiré du compte via des distributeurs ou des achats", précise Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.