Un automobiliste a percuté une cycliste à Villers-la-Ville avant de prendre la fuite: avez-vous vu quelque chose?

Le vendredi 6 décembre 2019 vers 17h00, un accident et délit de fuite a été commis rue de Sart à Villers-la-Ville et ce, à proximité de la rue du Marais et en direction de Sart-Dames-Avelines.

Une dame âgée de 39 ans circulant à vélo a été percutée par un véhicule inconnu. Il s’agit d’une BMW foncée.

Le véhicule fuyard pourrait avoir des dégâts au niveau de l’avant droit. Dans le cadre de cet accident et délit de fuite, les enquêteurs demandent à toute personne ou garagiste qui aurait des informations sur ce véhicule de prendre contact avec les services de police. Il est aussi demandé à ce conducteur de se manifester.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu