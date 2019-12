Manifestation nationale de la FGTB le 28 janvier pour une Sécu "justement financée"

(Belga) La FGTB organisera une manifestation nationale le mardi 28 janvier "pour une sécurité sociale renforcée et justement financée", annonce-t-elle vendredi dans un communiqué.

Le déficit de la Sécu devrait atteindre 6,4 milliards d'euros à l'horizon 2024 à politique inchangée. "Cela signifie que sans décisions politiques et sociales, nos pensions, nos remboursements de soins de santé, nos allocations sociales risquent d'être rabotés", souligne la FGTB. "Nous fêtons cette année les 75 ans de la sécurité sociale. Devant les défis qu'elle rencontre aujourd'hui et les menaces que certains font planer au-dessus de nos têtes, la FGTB veut réaffirmer que la sécurité sociale, qui est la propriété des travailleurs, doit être renforcée, justement financée et organisée au niveau fédéral", commente dans un communiqué Robert Vertenueil, président de la FGTB. "Les mutuelles, les autres organisations syndicales, les CPAS, les réseaux de lutte contre la pauvreté, les jeunes, les associations qui luttent pour les droits des femmes, toutes et tous sont appelés à venir participer à cette manifestation nationale pour exiger que les citoyens soient en tout temps protégés", clame le syndicat socialiste. (Belga)