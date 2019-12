Liège: plusieurs véhicules ont été incendiés en deux jours dans le centre-ville

Depuis deux jours, plusieurs véhicules ont été incendiés durant la nuit dans les rues de Liège. Ces incendies sont d'origine criminelle, a confirmé la zone de police de Liège.

La nuit de mercredi à jeudi, la police de Liège a été appelée vers 1h00 pour un véhicule en feu devant la collégiale Saint-Barthélemy. Les pompiers ont rapidement établi qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Dix minutes plus tard, un second incendie s'est déclaré dans le quartier Hors Château. Là, le feu a été bouté à un premier véhicule puis s'est propagé à un second.

La nuit de jeudi à vendredi, ce sont ensuite trois autres voitures qui ont été brûlées, mais cette fois-ci dans les rues Mont Saint-Martin, Thier sur la Fontaine et sur le parking ouvert du Cadran, approximativement aux mêmes heures que la veille. Ce dernier incendie s'est ensuite propagé à une voiture qui se trouvait rue Saint-Hubert. Chaque feu a été déclenché dans un périmètre restreint, une enquête est actuellement en cours pour identifier le ou les auteurs des faits. Les caméras de vidéosurveillance de la ville vont être analysées, afin de parvenir à une identification.