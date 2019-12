Avec une dizaine d'acolytes, il avait lâchement lacéré un homme à Namur: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné vendredi un prévenu à douze ans de prison pour une tentative de meurtre commise en septembre 2016 en marge des Fêtes de Wallonie.

Le 19 septembre de cette année-là, une bande d'une dizaine de jeunes s'en était pris à deux hommes à Salzinnes pour leur voler leurs téléphones. Le prévenu, mineur au moment des faits, avait lacéré sa victime à neuf reprises avec un cutter, avant de l'abandonner alors qu'elle était en train de se vider de son sang. Celle-ci doit sa survie à son ami, également agressé, qui l'a emmené dans un hôpital tout proche. L'homme agressé a subi une incapacité de plus de quatre mois et conserve des séquelles physiques et psychologiques.

Le prévenu s'était ce soir-là vanté d'avoir montré de quoi il était capable et n'avait cessé de porter des coups de cutter qu'à cause de l'arrivée de témoins. Vingt-six préventions de vols dans des véhicules commises dans les jours qui ont précédé cette tentative de meurtre étaient également reprochées au prévenu. Au vu de la gravité des faits, du risque de récidive et du fait que le prévenu cherchait à fuir ses responsabilités, une peine de douze ans ferme a été prononcée ce vendredi.