Fort Chabrol à La Hulpe: les habitants du quartier, apeurés, racontent ce qu'ils ont vécu (vidéo)

Pour une raison encore indéterminée, un individu s'est retranché dans une habitation à La Hulpe ce vendredi en fin d'après-midi. Ce qui a mobilisé de nombreux policiers. Et qui a effrayé les habitants du quartier.

"Je reviens ici et qu'est-ce que je vois? plein de combis de police, deux-trois ambulances, une voiture de police en travers de la rue", a raconté un voisin qui venait de reconduire son petit-fils qu'il avait été recherché à l'école. "Et puis, je suis rentré à la maison pour mettre la voiture au garage et puis je suis venu voir (...) Je le connais de vue, il parlait à personne, ni rien du tout (...) La voisine n'a pas sa langue en poche, elle a été lui dire 'mais qu'est-ce que c'est que ça ici, arrête de gueuler' et des trucs comme ça...".

Une riveraine, de son côté, a expliqué avoir eu peur. "J'ai vu une maison avec des impacts, j'en ai conclu à des tirs (...) Il y avait un hélicoptère, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est dangereux, il fallait bien rester chez soi aussi. Avec tout ce qu'on entend, on ne sait pas trop (...) On en a entendu parler, mais au niveau du quartier, on me disait qu'en 35 ans, on n'avait jamais rien vu...", a-t-elle expliqué.