Wall Street finit à des records, toujours optimiste sur le commerce

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,28% pour clôturer à 28.455,09 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,42% pour terminer à 8.924,96 points. L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,49% à 3.221,22 points. La place new-yorkaise a clôturé une semaine qui vu le Dow Jones gagner 1,2%, le Nasdaq progresser de 2,1% et le S&P 500 monter de 1,5%. "Une fois qu'un record est atteint, il n'en faut pas beaucoup pour en décrocher un nouveau", note Art Hogan de National. Vendredi, les acteurs du marché ont bien accueilli un commentaire du président américain Donald Trump qui a fait état, sur Twitter, de "très bonnes discussions avec le président chinois Xi (Jinping) au sujet de notre accord commercial géant". Selon le locataire de la Maison Blanche, la date de la signature formelle du texte est en train d'être finalisée. L'accord préliminaire entre Washington et Pékin pourrait éloigner le spectre des surtaxes douanières, qui ont empoisonné les relations commerciales entre les deux pays depuis plus d'un an et demi. "Les tarifs sont probablement montés à leur plus haut. Il est probable qu'il y ait moins de tarifs en 2020 et, avec un peu de chance, plus d'investissements", estime M. Hogan. Les investisseurs ont par ailleurs digéré plusieurs indicateurs rassurants pour la première puissance mondiale. La croissance de l'économie américaine a été confirmée à 2,1% au troisième trimestre, un rythme plutôt soutenu tiré par la consommation des ménages tandis que la dégradation des investissements des entreprises s'est avérée moins importante qu'annoncé précédemment. La croissance enregistrée pour juillet-août-septembre est conforme aux attentes des analystes. L'inflation annuelle en novembre s'est elle établie à 1,5%, en légère hausse par rapport à son niveau d'octobre, mais toujours loin de l'objectif de 2% que la Banque centrale américaine estime sain pour l'économie. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans des bons du Trésor reculait légèrement vers 21H30 GMT, à 1,917% contre 1,920% jeudi à la clôture.