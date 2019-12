Météo - Un week-end variable au niveau du ciel

(Belga) Un temps variable est prévu ce samedi, avec de faibles pluies localisées en matinée en Haute Belgique, puis un temps généralement sec malgré quelques ondées, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures atteindront 5 degrés en haute Ardenne et 9 ou 10 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Le vent, de secteur sud, sera modéré, parfois localement assez fort. Samedi soir, la nébulosité augmentera depuis la frontière française et la pluie s'invitera. Cette zone de pluie quittera le pays durant la nuit, via le nord-est. Le temps deviendra alors temporairement plus sec, avant la venue d'averses depuis le sud-ouest. Durant la nuit, les minima seront compris entre 3 degrés et 7 ou 8 degrés. Sur le sud-est du pays, des rafales de 65 km/h seront possibles et jusque 50 km/h ailleurs. Dimanche, un temps variable avec des périodes de pluie ou d'averses est de nouveau prévu. (Belga)