Inde: 5 morts supplémentaires lors de manifestations contre la loi sur la citoyenneté

(Belga) Au moins cinq personnes, dont un enfant de huit ans, ont été tuées samedi lors d'affrontements entre la police et des manifestants protestant contre la nouvelle loi sur la citoyenneté, a indiqué la police locale.

Ces victimes dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord) portent à vingt le nombre de morts enregistrés depuis le début des protestations il y a dix jours. Cette mobilisation constitue l'un des plus grands défis aux nationalistes hindous du Premier ministre Narendra Modi depuis leur arrivée au pouvoir en 2014. Votée la semaine dernière, la loi contestée facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, à la condition qu'ils ne soient pas musulmans. Ses opposants la jugent discriminatoire et contraire à la Constitution indienne. (Belga)