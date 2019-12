Thomas Vermaelen en finale de la Coupe de l'Empereur

(Belga) Thomas Vermaelen et le Vissel Kobe se sont qualifés pour la finale de la Coupe de l'Empereur, samedi, au Japon, en battant 3-1 Shimizu S-Pulse en demi-finale.

Andres Iniesta (13e), Junya Tanaka (33e) et Kyogo Furuhashi (69e) ont inscrit les buts de Kobe. L'ancien attaquant de Lokeren Junior Dutra (38e) avait réduit l'écart. Vermaelen a joué tout le match. Déjà vainqueur de la Coupe des Pays-Bas avec l'Ajax Amsterdam (2006 et 2007) et de celle d'Espagne avec Barcelone (2015, 2016 et 2018), le Diable Rouge pourrait ainsi remporter une coupe nationale dans un troisième pays. En finale, le 1er janvier, Kobe affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale, opposant Kashima Antlers à V-Varen Nagasaki. (Belga)