RATP: trafic des métros "très réduit" dimanche, seules les lignes automatiques fonctionneront

Le trafic RATP sera "très réduit" dimanche par la grève illimitée contre la réforme des retraites: côté métro, seules les deux lignes automatiques fonctionneront et côté RER, seul le RER B circulera partiellement et sur un horaire réduit, a indiqué la régie samedi dans un communiqué.

Comme dimanche dernier, la quasi-totalité des lignes de métro seront fermées, seules les lignes 1, 14, ainsi qu'Orlyval, qui dessert l'aéroport d'Orly, près de Paris, devant circuler "normalement et toute la journée".

Le RER A sera également fermé toute la journée et seul un RER B sur trois fonctionnera "au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12H00 et 18H00", a précisé la RATP.

Les voyageurs sont par conséquent "invités" à se tourner vers le "réseau de surface", la régie prévoyant un trafic "quasi normal sur le réseau Tramway" tandis que "2 bus sur 3 circuleront en moyenne".

Lundi, le trafic devrait rester "très perturbé" et similaire à vendredi, avec toujours un fonctionnement normal des lignes automatiques, selon les précisons de la RATP, qui seront affinées dimanche.

Lundi, les lignes de métro 3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13 devraient ainsi être fermées toute la journée, tandis que les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe (06H30-09H00, 16H30-19H30). Les lignes 2 et 11 seront ouvertes "pour la pointe du matin" et la ligne 3 "pour la pointe du soir".

"Le RER A circulera à raison d'un train sur deux et le RER B à hauteur d'un train sur trois", aux heures de pointe.

Côté tramway, le trafic "sera quasi-normal" et deux bus sur trois devraient circuler en moyenne.

Côté SNCF, le trafic de dimanche devrait être conforme à celui de samedi, premier jour des vacances scolaires, avec seulement la moitié des TGV en circulation, 30% des TER (en partie par autocars), 20% des Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) et un train Intercités sur quatre. Il devrait y avoir moins de trains lundi, selon le groupe ferroviaire.

L'entreprise, qui avait annoncé mercredi, pour des raisons de sécurité, la suspension pour le week-end de son service prenant en charge les enfants de 4 à 14 ans, a pu le rétablir pour dimanche avec 5.000 places dans 14 TGV exceptionnels.