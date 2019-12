Une quarantaine de personnes agressées lors d'un concert de Dimitri Vegas & Like Mike à Anvers

Lors du concert des DJ's Dimitri Vegas & Like Mike au Palais des Sports d'Anvers qui avait lieu vendredi soir, une quarantaine de personnes ont été agressées par des jets de spray au poivre, a indiqué la police d'Anvers. Les malfaiteurs ont tenté de créer un mouvement de panique pour commettre des vols.



Quarante et une personnes ont été prises en charge sur les lieux, et l'une d'entre elles a dû se rendre à l'hôpital. La police n'a pas pu interpeller de suspects, ceux-ci profitant du mouvement de foule pour sortir de la salle. La police demande que les victimes de vol se signalent. Lors du deuxième concert de Dimitri Vegas & Like Mike ce samedi soir, la police comptait déployer des agents supplémentaires pour garder la situation sous contrôle.