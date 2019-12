Euromillions: Steve remporte 125 millions d'euros et fait un très beau geste à quelques jours de Noël

Un entrepreneur de Selsey, une petite ville du sud de l'Angleterre, a remporté 125 millions d'euros à l'Euromillions en novembre dernier. S'il a gagné le gros lot, Steve Thomson (42 ans) a décidé de continuer à travailler pour "rester normal" et d'être généreux.

"Je pense que c'est assez agréable pour lui de pouvoir continuer à travailler car cela lui évite de penser à ce qu'il faut faire avec l'argent", a confié un de ses voisins au quotidien britannique "The Sun".

Cet entrepreneur dans le bâtiment a également souhaité faire un très beau geste, à quelques jours de Noël. Steve Thomson aurait refusé de facturer plusieurs de ses clients dont le chantier était en cours.

Il veut à présent s'installer dans une maison plus grande avec sa famille. "Nous nous sommes toujours débrouillés et nous en sommes sortis. Nous avons lutté au cours des cinq ou six dernières années. Nous sommes cinq à vivre dans une boîte à chaussures, dans une maison de trois chambres avec terrasse", a-t-il expliqué.

Steve Thomson est le sixième gagnant de l'Euromillions en Grande-Bretagne en 2019.