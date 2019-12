Le Bangladesh dit adieu à son icône de la lutte contre la pauvreté

(Belga) Des milliers de personnes ont rendu dimanche un dernier hommage à Fazle Hasan Abed, icône locale de la lutte contre la pauvreté, décédé vendredi à 83 ans d'une tumeur au cerveau.

Fondateur de BRAC, l'une des plus grandes ONG au monde, la dépouille de Fazle Hasan Abed était dimanche au centre d'une cérémonie d'adieu dans un stade de la capitale Dhaka où sa famille, des personnalités politiques, des diplomates ainsi que des milliers d'anonymes se sont rassemblés. La télévision locale a diffusé des images d'une foule faisant la file pour pouvoir déposer une fleur sur le cercueil du défunt. "Le récit de son courage immense, de sa confiance en lui et de sa créativité inspirera encore de nombreuses générations. Abed survivra comme une icône du Bengladesh", a salué son compatriote Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank et Nobel de la paix Issu d'une famille riche, Abed a étudié en Grande-Bretagne avant de diriger le service financier du géant pétrolier Shell. En 1972, il fonda toutefois l'ONG BRAC, investie dans la lutte contre la pauvreté, les soins de santé, la formation et l'octroi de crédit aux pauvres. BRAC est aujourd'hui active au Bangladesh, au Liberia, au Sierre Leone, au Népal et en Afghanistan notamment. Son travail a été récompensé par plusieurs distinctions internationales. (Belga)