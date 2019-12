"Noël sans elles": des citoyens rendent hommage aux victimes de féminicides à Bruxelles (vidéo)

Une douzaine de citoyens ont mené une action pacifique cet après-midi à Bruxelles. Voulant rendre hommage aux victimes de féminicides et montrer leur solidarité envers leurs proches en deuil, des manifestants sont montés à bord des cabines de la grand roue et y ont déployé une banderole mentionnant "Noël sans elles". "C’est un constat : encore un Noël sans elles, regrette Lola Mansour, judokate engagée en faveur des droits des femmes. Toutes ces filles qui sont mortes trop tôt dans des circonstances tragiques. L’idée était de continuer à penser à elles et à leur famille, amis, qui vont devoir passer les fêtes sans elles et supporter leur absence". "J’ai moi-même vécu des violences de la part de mon ex-mari il y a 20 ans, témoigne Meryam El Assri, manifestante. Ça fait 20 ans qu’on milite, qu’on veut que ça bouge, qu’on veut du changement. Tout doucement on nous écoute, mais ce n’est pas assez, donc on ne s’arrête pas là".

L’action s’est déroulée en ce 22 décembre, jour de l’anniversaire de Laure Nobels, cette jeune fille tuée par son petit copain alors qu’elle n’avait que 16 ans. "Son sort nous touche toutes et tous", témoigne encore Meryame. "Elle aurait eu 24 ans aujourd’hui. Nous pensons à sa famille", conclut Lola.

Cette année, 23 femmes ont été victimes de féminicide, c’est-à-dire tuées uniquement parce qu'elles étaient des femmes.