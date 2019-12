Climat - Faire davantage contre le changement climatique serait téméraire

(Belga) Le Premier ministre australien Scott Morrison a décrit lundi comme "téméraires" les appels qui lui sont lancés à faire davantage pour lutter contre le changement climatique après la crise des feux de forêt dans le bush.

Le chef de l'Etat australien a fait l'objet de critiques pour sa réponse après que la saison des feux de brousse a débuté deux mois plus tôt que d'habitude, avec des conditions exacerbées par deux ans de grave sécheresse sur la plupart de l'est du pays. Le Premier ministre soutient depuis longtemps l'industrie du charbon, dont les trois quarts ou la production australienne sont exportés et valent quelque 67 milliards de dollars australiens (46,2 milliards de dollars américains) dollars) annuellement. "Nous n'adopterons pas des objectifs téméraires et n'abandonnerons pas les industries traditionnelles qui risqueraient des emplois australiens tout en n'ayant pas d'impact significatif sur le climat mondial", a écrit Scott Morrison dans un article publié lundi le journal de Sydney Daily Telegraph, cité par l'agence de presse australienne AAP. Il a cependant reconnu la nécessité d'une "véritable action contre le changement climatique" à tous les niveaux. Mais il a affirmé que la suggestion selon laquelle revoir à la hausse les objectifs climatiques de l'Australie aurait empêché les incendies qui font actuellement rage à travers le pays ou des événements météorologiques extrêmes "est tout simplement faux". Pour le Premier ministre, la pression pour faire davantage pour lutter contre le changement climatique était "politiquement motivée." Même si les émissions australiennes augmentent, le gouvernement fait valoir qu'il peut remplir ses obligations découlant de l'Accord de Paris en utilisant des crédits carbone de réductions antérieures obtenues dans le cadre du Protocole de Kyoto de 1997.