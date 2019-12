Collision massive de 63 véhicules sur une route américaine pour le début des vacances

(Belga) Un brouillard épais et du verglas ont provoqué dimanche une collision en chaîne impliquant au moins 63 véhicules sur une autoroute majeure aux Etats-Unis, qui relie différents Etats dans l'est de la Virginie. Si aucun décès n'est à déplorer, une bonne trentaine de personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, a indiqué la police locale.

Environ 35 blessés ont ainsi été emmenés dans des hôpitaux des environs pour des soins médicaux. Les voitures se sont percutées les unes les autres, emboutissant l'avant et l'arrière de nombreux véhicules et en faisant décoller certains du sol. Les pompiers ont dû grimper sur les toits pour atteindre les gens qui avaient besoin d'aide le besoin. Les autorités locales sont chargées de l'enquête. Les opérations visant à évacuer les voitures et effacer les stigmates de l'accident étaient toujours en cours six heures après les faits. L'accident s'est produit près de Williamsburg, à l'est de Richmond, capitale de la Virginie. Ce week-end est l'une des périodes les plus chargées de l'année sur les routes, période de Noël oblige. (Belga)