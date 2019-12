Des dizaines d'animaux sauvages filmés en train de boire à un abreuvoir en pleine sécheresse en Australie (vidéo)

La faune sauvage australienne a été durement touchée par les incendies qui ont détruit plus de 3,7 millions d'hectares de brousse et tué 6 personnes en Australie. Dans cette chaleur torride, les refuges pour animaux et les organisations de secours doivent décider soit d'évacuer les zones menacées, soit de risque de rester pour essayer de protéger les animaux.

De nombreuses séquences vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, montrant les animaux sauvages qui se désaltèrent à un abreuvoir.