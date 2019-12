Les parents de Pia prêts à aider financièrement une autre famille dont l'enfant est atteint d'amyotrophie spinale

Vous vous souvenez certainement de Pia, la petite fille atteinte d'une maladie génétique rare (l'amyotrophie spinale), pour laquelle une impressionnante campagne de solidarité par SMS s'était déroulée en septembre dernier. Sa famille avait pu récolter deux millions d'euros pour la soigner avec le Zolgensma, le médicament le plus cher du monde, qui semble d'ailleurs avoir fait son effet sur la petite Pia. Sa santé s'est améliorée depuis.

Aujourd'hui, nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad nous apprennent qu'un autre enfant, en Belgique, a été diagnostiqué avec une amyotrophie spinale. La famille de ce dernier a contacté les parents de la petite Pia récemment.

La maman de Pia, Ellen, s'est exprimée à ce sujet et se dit prête à aider cette famille de différentes manières: "Si nécessaire, ils peuvent compter sur notre soutien financier", assure-t-elle. "Nous verrons ce que nous pouvons faire pour les aider. S'ils lancent une campagne de collecte, ils peuvent compter sur nous. Nous pouvons les aider avec des conseils et des actions et éventuellement aussi avec une partie du budget qu'il reste. Il reste encore 200 à 250 000 euros. Nous ne savons pas encore exactement ce qui se passera avec cet argent. Nous voulons faire le bon choix à ce sujet. Cela peut aller à la recherche ou à d'autres enfants. Une fois que cela aura été décidé, nous pouvons également planifier de nouvelles actions avec l'équipe Pia. C'était l'intention dès le départ. Nous voulons continuer à aider les gens', a-t-elle conclu.