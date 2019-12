Deux véhicules faisant la course dans les rues de Bruxelles saisis administrativement par la police

La zone de police Bruxelles Nord a procédé samedi dernier à la saisie administrative de deux véhicules étrangers qui faisaient la course dans les rues de la capitale. En un mois, quatre véhicules ont déjà fait l'objet d'une saisie de ce type, souligne la zone de police dans un communiqué.



La police de Bruxelles Nord a repéré samedi soir deux véhicules qui faisaient la course sur la Chaussée de Louvain. Les conducteurs ont tenté, sans succès, d'échapper aux forces de l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer, mais étant donné le fait que les conducteurs conduisaient sous influence - sans toutefois remplir les conditions pour une saisie judiciaire - et à une vitesse excessive, la police a décidé de procéder à la saisie administrative des véhicules. Ces saisies ont été confirmées par la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne.

"La saisie administrative sur base de l'article 30 de la LFP est un outil complémentaire à ceux dont disposent la police afin de garantir et d'améliorer la sécurité sur nos routes", commente le chef de corps de la police locale Frédéric Dauphin. Un automobiliste qui, par sa conduite, met en danger la vie ou l'intégrité physique d'autrui avec son véhicule, pourra désormais se voir saisir administrativement son véhicule à condition que plusieurs critères stricts soient remplis. Les saisies judiciaires, qui visent des conducteurs qui ne sont pas en ordre d'assurance de leur véhicule ou qui conduisent sous influence, restent prioritaires. Plus de 100 saisies judiciaires ont été ordonnées sur le territoire de la police locale de Bruxelles Nord par le parquet de Bruxelles sur les neuf premiers mois de 2019.