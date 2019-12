Cadeaux de Noël: de nouveaux chiffres en dévoilent un peu plus sur nos habitudes (vidéo)

Une nouvelle enquête nous en apprend un peu plus sur les habitudes des Belges concernant les cadeaux de Noël. Des chiffres sur ce qu’on dépense en moyenne ont été dévoilés.

Les cadeaux participent bien évidemment à la magie de Noël, mais ce n’est pas l’ingrédient essentiel selon les Belges pour qui un Noël réussi est avant tout la convivialité, le repas de fête, le sapin et seulement en quatrième position, les cadeaux.

En la matière, on s’y prend plutôt à l’avance puisqu’un Belge sur deux a débuté ses achats au mois de novembre. 9% des Belges (il s’agit surtout des femmes) ont même commencé leurs courses au mois de septembre. 33% des hommes y pensent seulement la semaine de Noël.

Mais combien dépense-t-on pour nos cadeaux ? Le Belge va dépenser en moyenne 366 euros pour ses achats, ce qui nous place parmi les trois pays les moins dépensiers d’Europe, avec les Polonais et les Hongrois. En moyenne, quand on prend tous les pays d’Europe, un citoyen va dépenser environ 535 euros. En tête du classement, les plus dépensiers ou les plus généreux, sont les Irlandais avec 755 euros de dépenses par personne.