Un nouveau record de dons a été atteint pour Viva for Life

La septième édition de l'opération Viva for Life a pris fin ce lundi 23 décembre soir sur la Grand-Place de Tournai. Les trois animateurs de la RTBF, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver, ont été libérés du fameux cube qui y avait été installé par le chanteur Slimane. Un nouveau record de dons a été atteint avec une somme de 5.658.352 euros



Enfermés depuis six jours, les trois animateurs ont passé 144 heures de direct radio à oeuvrer à récolter un maximum de dons pour l'enfance défavorisée. Le record de dons à battre, établi lors de l'édition 2018, était de 4.929.220 euros. A noter que le conseil des ministres avait décidé vendredi d'octroyer un montant de 100.000 euros à l'opération.