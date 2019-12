Fiorentina: Iachini nommé entraîneur

Giuseppe Iachini a été nommé entraîneur de la Fiorentina (Serie A), en remplacement de Vincenzo Montella, limogé samedi, a annoncé le club italien lundi.

"La position actuelle du club nous a obligés à changer d'entraîneur", a expliqué le propriétaire du club Rocco Commisso.

Iachini, 55 ans, remplace Vincenzo Montella, qui paie les mauvais résultats de l'équipe florentine, seulement 15e de Serie A.

"Nous avons choisi Iachini car il possède des liens forts avec Florence et le club de la Fiorentina", a ajouté Commisso. "Nous devons rester unis et revenir sur le bon chemin le plus vite possible".

Iachini, un ancien milieu de terrain, a évolué entre 1989 et 1994 pour la Fiorentina, jouant 127 rencontres sous le maillot violet.

Il était libre depuis son limogeage d'Empoli (actuellement en Serie B) en mars.

Iachini a également dirigé par le passé la Sampdoria, Palerme, Sassuolo et l'Udinese.

Battue 4-1 sur sa pelouse vendredi par l'AS Rome, la Fiorentina n'a pris que deux points lors des sept dernières journées et a glissé à la 15e place en championnat.

Portée en début de saison par le talent de leur recrue Franck Ribéry, l'équipe est à la peine depuis la grave blessure à la cheville du Français, qui ne reviendra pas à la compétition avant le mois de février.

Le prochain match de la Fiorentina en Serie A aura lieu le 6 janvier, à Bologne.