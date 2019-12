Une bagarre insensée autour du père Noël à Gosselies entre un père et des agents de sécurité

Victor (prénom d’emprunt afin de préserver l'anonymat de cette personne) assistait avec ses enfants à une parade de Noël dans la zone commerciale City Nord de Gosselies. Lors du passage du dernier char de la parade avec le père Noël, il a demandé au steward s'il était possible de prendre une photo avec le l'homme à la grande barbe blanche et son fils de 7 ans. Le garde lui a répondu que ce n'était pas possible pour des raisons de sécurité car le char était en mouvement. Mais le père Noël, qui on le sait aime tellement les enfants, a fait arrêter le char et est venu faire la photo.

Partant d’une bonne intention cette décision a toutefois déclenché une bagarre violente.

La voiture de sécurité qui suivait le char se serait mise à klaxonner et à faire des bruits d’accélération. Des insultes ont été proférées entre les hommes de la sécurité et le père de famille. Ce dernier prétend avoir été frappé mais il aurait lui aussi donné des coups. Fou de rage, il aurait ensuite sorti un couteau qu’il portait sur lui. La police de Charleroi, avisé des faits, est intervenue alors et ont mis en joue le père enflammé par la colère. Le "photographe" a obtempéré et s'est couché au sol avant d'être interpellé par les forces de l'ordre.

Victor a été inculpé pour coups et blessures, menaces et port d’armes.

Contacté par RTL INFO, l’avocat du père de famille, Mevlut Turk, ne fait pas de commentaires sur le fond du dossier mais précise que son client a été laissé en liberté sous conditions. Une procédure judiciaire doit également être menée contre les gardiens de la sécurité.