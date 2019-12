Notre journaliste avec Jacques, boulanger de Lambusart, qui prépare les cougnous de Noël: il a dormi 3 heures depuis dimanche midi

Les journées sont plus que chargées en ce moment pour les artisans, ceux-ci travaillent sans relâche depuis plusieurs jours et ils font souvent appel à de la main d'œuvre supplémentaire. Dans sa boulangerie de Lambusart dans le Hainaut, Jacques prépare des centaines de cougnous pour toute la région et plusieurs bénévoles viennent lui prêter main forte.









Il n'a dormi que trois heures depuis dimanche

A l’intérieur de l’atelier de Jacques, chacun a son poste et sait ce qu’il doit faire. Marc et Pierre sont en train de peser les boules de pâtes. Pendant ce temps, Raphaël et Jean-Philippe badigeonnent les cougnous de jaunes d’œufs, avant de les enfourner. Véronique et son beau-fils préparent toutes les commandes et le chef d’orchestre de tout ce beau monde, hé bien c’est Jacques le boulanger.







Jacques est littéralement au four et au moulin, il navigue entre son pétrin et son four. C’est le seul jour de l’année durant lequel il n’est pas seul dans son atelier. Il a commencé sa journée dimanche à midi. Imaginez un petit peu, nous sommes aujourd’hui mardi 6h30 et entre-temps, il n’a dormi que trois petites heures.







Les bénévoles reviennent chaque année



Les bénévoles eux sont arrivés hier un peu avant 23 heures et ils ne chôment pas. Certains viennent ici toutes les nuits du 23 au 24 décembre depuis 13, 20, voire 30 ans, par exemple pour Marc. Et chaque année, ils reviennent, ils répondent présents.