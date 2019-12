"C'était terrible!": un camion se renverse sur la E19 à hauteur de Nivelles

Un poids lourd s'est retrouvé sur le flanc sur l'autoroute E19 à hauteur de Nivelles en direction de Mons vers 6h15 du matin. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées, provoquant un ralentissement du trafic. Une personne a envoyé des images du camion renversé via le bouton orange Alertez-nous, racontant avoir vu l'accident. "Ce matin à 6h, j’étais sur l’aire d’autoroute à Nivelles. Un camion qui a eu le malheur d’avoir sa remorque arrière lâcher en pleine autoroute, c’était terrible", a-t-il dit. Joint par téléphone, il a détaillé les faits: "J'étais derrière le camion sur la route. La deuxième remorque, parce que c'était un camion à double remorque, a commencé à zigzaguer, du coup je l'ai vu mettre ses quatre feux pour prévenir. Le pneu arrière-gauche a pété et le camion a zigzaguer de gauche à droite jusqu'à ce que la remorque tombe sur la bande du milieu. Le camion a failli tomber."