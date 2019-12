Les militaires belges en Lituanie fêteront Noël loin de chez eux: voici le menu de leur soirée de Réveillon

Un Belge sur cinq travaillera entre Noël et Nouvel An. Parmi eux, des militaires qui oeuvrent au quotidien pour notre sécurité. Ils sont aujourd'hui environ 800 à être mobilisés en Belgique et à l'étranger.

Comment ces militaires célèbrent-ils le réveillon de Noël, parfois loin de leur famille ? La rédaction de Radio Contact a joint les militaires belges actuellement en mission OTAN en Lituanie (petit pays à l'est de la Pologne).

"On a fait installer un sapin de Noël dans notre zone de détente pour l’occasion. Au menu, nous avons décidé de faire un repas traditionnel qui plait à tout le monde, à savoir la fameuse raclette et la fondue bourguignonne. En petit dessert, la traditionnelle bûche de Noël au chocolat ou glacée pour ceux qui préfèrent. Nous aurons également un groupe de musique local qui viendra en début de soirée. Et pour animer la soirée, on a prévu des petits jeux comme un Time’s Up et un blind test. On terminera ce réveillon par la cacahuète où chacun s’offrira un petit cadeau", expose Gauthier Dardenne, lieutenant d'aviation, base aérienne de Florennes, en Lituanie depuis deux mois.

La vie loin des proches n'est pas toujours facile. "C’est pas facile tous les jours et ça fait parfois mal au cœur parfois d’être loin de la maison, mais on le fait pour une bonne cause", admet ce militaire. Certains adressent leurs voeux via Radio Contact: "Tous mes vœux de bonheur. Que la soirée du réveillon se passe bien, qu’elle soit chaleureuse", dit l'un. "Ce n’est pas facile tous les jours, je leur souhaite de passer un très joyeux Noël ensemble, même si je ne suis pas là et j’ai hâte de les revoir en revenant", confie un second. "Je pense très fort à eux, je leur souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à ma famille, mes proches, mes collègues à Florennes et à tous les auditeurs de Radio Contact", adresse un troisième militaire.

Enfin, un autre raconte comment il assure le contact avec sa famille de façon dynamique: "Il suffit d’un peu anticiper, préparer les cadeaux à l’avance, les cacher, et prévenir ensuite ma compagne le soir du réveillon. Et comme ça, elle les trouve. Il y a toujours moyen d’être créatif pour égayer la soirée."