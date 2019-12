Inquiétude à Liège après une vingtième voiture incendiée: "Il n'y a plus d'indice, il n'y a plus rien!"

Encore une voiture incendiée la nuit dernière dans le centre de Liège. Au total, ce sont 20 véhicules qui ont été brûlés en deux semaines… Et toujours aucun suspect interpellé. Cela inquiète les habitants des environs.

C’est la 20ème voiture brûlée, une Renaud Espace sur laquelle il n’y a quasiment plus rien à récupérer. Elle a été incendiée la nuit dernière sur une petite place à 100 mètres du centre-ville. Raymond a été réveillé par une explosion, il n’a pu que regarder les pompiers faire leur travail. "C’est quand même pas rassurant. Le problème c’est que quand les pompiers arrivent et même la police, tout est cramé. Il n’y a plus d’indice, il n’y a plus rien."

Outil important pour l’enquête, les images prises par les caméras de surveillance. Remonter jusqu’à l’heure exacte de l’incendie, chercher dans les environs des personnes au comportement suspect, c’est actuellement la priorité de la police scientifique de Liège.

Pas encore d'interpellation

"A ce stade-ci, il n’y a pas encore de suspect interpellé, explique Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège. La police judiciaire de Liège a regroupé les faits afin de voir s’il y aurait des liens. Nous sommes au début de l’enquête." Raymond réfléchit aussi aux auteurs des faits: "C’est peut-être un jeu ou c’est peut-être un malade. Un groupe, c’est un jeu, une seule personne, c’est un malade. Je n’en sais rien."

Impossible évidemment de surveiller les dizaines de milliers de voitures garées à l’extérieur. Seule solution: trouver le ou les auteurs… Ou attendre qu’ils se lassent.