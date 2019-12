Les Lettons appelés à choisir eux-mêmes leur arbre de Noël en forêt

Le gouvernement letton a appelé juste avant Noël ses citoyens à couper leur propre sapin en le choisissant dans la nature, une tradition aux origines très anciennes.

La Lettonie, et l'Estonie voisine, revendiquent cette pratique remontant aux marchands allemands qui vivaient au 15-ème siècle dans ce qui était à l'époque la Livonie.

"Tout le monde est invité à s'emparer d'une hache pour abattre un sapin de trois mètres de hauteur maximum et d'un diamètre de douze centimètres au plus, et ensuite le ramener à la maison", a indiqué sur son site la Compagnie nationale pour la gestion des forêts.

Les Lettons sont priés de choisir des sapins situés au dessous de lignes électriques ou dans des fossés, ou encore trop proches des routes de campagne ou d'endroits où ils seraient de toutes façons condamnés à être abattus.

"Nous vous rappelons que les arbres situés dans des zones forestières protégées, privées ou nouvellement plantées, ou bénéficiant encore d'un accès restreint, doivent être épargnés", ont souligné les autorités.

Aigars Krumins, père de trois enfants et habitant de Riga, ne manquerait pour rien au monde cette tradition.

"J'y suis très attaché... Notre famille pourrait aisément acheter un sapin, mais l'acquérir par soi-même, marcher dans la forêt avec une hache à la main, sortir l'arbre abattu du bois, c'est tout de même bien plus agréable", confie l'homme de 47 ans à l'AFP.

Les forêts domaniales s'étendent en Lettonie sur 1,5 million d'hectares. La compagnie lettonne des forêts a planté plus de 26 millions de nouveaux arbres, rien qu'en 2019.

Les forêts, marécages et landes constituaient 27% de la superficie de la Lettonie en 1935 et atteignent aujourd'hui plus du double (57%). La moitié appartient à l'Etat.