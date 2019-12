Vous avez prévu une bûche pure beurre pour le réveillon? Vous êtes pile poil dans la tendance actuelle (vidéo)

La bûche de Noël classique fait un grand retour : chocolat, café et vanille redeviennent les références en goût. 2019 marque aussi la mise en valeur des produits simples, comme le beurre.

Pour la touche finale des entremets de fêtes, on observe un retour aux valeurs sûres de Noël. Dans certains étalages, les saveurs sont déclinées avec moins d’extravagance et d’exotisme qu’il y a plusieurs années. "C'est de loin le chocolat qui l'emporte, assure Michaël Marque, gérant d'une maison dans le secteur de la pâtisserie en Belgique. Dans notre pays, les bûches à la mouse au chocolat et à la crème au chocolat représentent 50 à 60% des ventes. Juste après, il y a les bûches au café".

Dans la pâtisserie ixelloise dans laquelle se sont rendus nos reporters, Aurélie Henneton et Sylvain Wynance, les bûches moins sucrées ou plus originales représentent seulement 10% des ventes. L'idée est peut-être de créer un moment de partage, un retour aux sensations et aux goûts de l'enfance. En tout cas, cette année, la tradition l'emporte.



Ce que les clients veulent? La bûche du passé "pure beurre"

Nos reporters se sont aussi rendus chez un artisan pâtissier doublement étoilé, à Baudour (Saint-Ghislain, dans le Hainaut). Les "modes" sont moins prisées pour Noël: les clients recherchent du classique, comme la bûche du passé pure beurre. "Faire quelque chose de très simple est plus compliqué parfois que les sophistications, estime Eric Fernez, chef d'un restaurant doublement étoilé. Dans la simplicité, tout apparaît, tout est évident, on ne peut rien cacher. Ca "saute au goût"".

Cet artisan pâtissier roule dès lors la génoise comme jadis et la nappe d’un caramel au beurre salé. La bûche de "grand maman Eugénie" sera le seul dessert servi à Noël dans le 2 étoiles. "Je pense que c'est le cas de tous les produits de la boulangerie-pâtisserie, estime Jacky Danis, boulanger-pâtissier dans le restaurant étoilé. Les gens recherchent aujourd'hui ces produits sains et qui ont du goût".