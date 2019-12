Booking va devoir faire preuve de plus d'honnêteté sur son site: "Lorsqu'il y a une promotion, il faut l'indiquer" (vidéo)

Si vous avez déjà réservé une chambre d’hôtel via le site internet Booking, vous avez sans doute été confronté à des petites alertes qui vous signalent que c’est la dernière chambre disponible, ou qu’elle est très demandée pour vous pousser à confirmer et payer au plus vite. Ce genre de pratique est à présent terminé. Booking promet de faire preuve de plus d’honnêteté.

Réserver sa chambre via le site internet de l’hôtel ou via la plateforme Booking, si tout est une question de quelques clics, les informations communiquées sur le site de réservations en ligne diffèrent parfois de la réalité, comme l’explique Peter Brauer, directeur d’un hôtel: "Si nous regardons les dates pour la fin d’année, le site booking.com signale qu’il reste seulement six chambres disponibles. Mais dans les faits, notre hôtel dispose de plus de chambres de libre." Cette technique de vente met une certaine pression sur le consommateur. Mais si elle n’est pas légalement interdite, la Commission européenne impose aujourd’hui à Booking plus de transparence dans son offre. Le porte-parole de la Commission, Christian Wigand, promet une honnêteté totale du site: "Une fois que ces nouveaux changements seront pleinement appliqués par Booking, les consommateurs seront capables de faire des comparaisons en connaissance de cause, conformément aux exigences de la législation européenne en matière de consommation." Il faut que ce soit clair Concrètement, la plateforme doit afficher plus de clarté dans le nombre de chambres disponibles, mais aussi dans les prix, les taxes et les promotions. Rodolphe Weyenbergh, le secrétaire général de l’association des hôtels bruxellois donne quelques détails: "Par exemple sur la durée d’une promotion, lorsque le site affichait que tel tarif était disponible pendant un laps de temps déterminé alors que ce n’était en réalité pas le cas. Mais également en terme de comparaison de prix, lorsqu’il y a réellement de promotion, il faut l’indiquer. Lorsqu’il ne s’agit pas de promotion, il faut que ce soit également clair pour le consommateur." Voir son établissement être bien représenté sur Booking a aussi un prix. Un hôtel peut verser entre 15 et 25% de commission. Pas question pour le secteur hôtelier de se séparer d’un partenaire important, mais juste de clarifier la législation. Tout profit pour le consommateur.