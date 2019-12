Le numéro 1722 désactivé

(Belga) Le Service public fédéral Intérieur a désactivé mardi soir le numéro 1722 en l'absence d'intempéries initialement annoncées par l'Institut royal météorologique (IRM).

"L'IRM ne prévoit actuellement plus d'intempéries", a expliqué le Service public fédéral (SPF) Intérieur dans un communiqué. Le numéro 1722 est destiné aux interventions non urgentes quand aucune vie n'est potentiellement en danger mais qu'une intervention des pompiers est nécessaire. Le Service Public Fédéral intérieur l'avait activé pour permettre de décharger le numéro d'urgence 112 en cas d'intempéries et éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles appellent le 112. (Belga)