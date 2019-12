Cette journaliste espagnole découvre en direct qu’elle a gagné le Loto de Noël (vidéo)

Une journaliste espagnole, qui assurait la retransmission du tirage au sort de la Loterie de Noël, a découvert en direct qu'elle avait gagné.

Natalia Escudero, journaliste à la RTVE, qui avait participé à la loterie avec des amis, a gagné 50.000 euros à partager avec son groupe de copains. Lors de son reportage, elle a laissé éclater sa joie. "Je ne viens pas travailler demain! Ce n’est pas une blague, je ne serai pas là demain!", a-t-elle crié tout en dansant.

Chaque Espagnol aura par ailleurs dépensé en moyenne 68 euros pour participer cette année au loto de Noël, objet d'une passion nationale.

Les Espagnols ont dépensé en 2019 plus de 2,9 milliards d'euros pour tenter leur chance pour ce tirage de Noël, soit 3% de plus qu'en 2018, a indiqué le président de l'entreprise publique de Loteries et Paris d'Etat, Jesus Huerta, à la télévision TVE.