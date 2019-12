Jessica passe son premier Noël au service néonatologie de l'hôpital Erasme à Bruxelles: "On vit au rythme du bébé" (vidéo)

Il y a ceux pour qui c'est le tout premier Noël. Au service néonatologie de l'hôpital Erasme à Bruxelles, le personnel est aux petits soins pour ces patients si fragiles et pour leur famille en ce jour un peu spécial.

Emy est en bonne santé. Elle a 6 jours et est née avec deux mois d’avance. Ce mercredi matin, elle était en pleine toilette partielle.

"On ne se rend pas compte que c’est Noël puisque depuis 15 jours, on vit au rythme de l’hôpital et au rythme du bébé, c’est ce qui compte", confie Jessica, une jeune maman.

Les parents sont de Tournai. Cette année, ils passent les fêtes dans le service de l’hôpital Erasme.

"C’est un joyeux événement malgré qu’il y ait une part d’inquiétude. On est fort rassuré quand on l’équipe ici présente en permanence avec notre petite fille", ajoute Valentin, un jeune papa.

Dans la pièce à côté, c’est l’heure du tout premier bain de Maxime, une petite fille de six jours également.

"Maxime, c’est un prénom que mon père, qui est décédé, a choisi. Il voulait ce prénom pour un garçon", explique Vanessa. Maxime est née en même temps que sa sœur Ferdine.

Quant à lui et Maurice, ils ont 125 jours. Ils sont nés avec 15 semaines d’avance. "Ici, c’est notre deuxième famille. Au final, on est tellement passionnés, qu’au final, c’est génial de passer Noël ici", se réjouit Celia.

Un Noël bien chargé, toutes les chambres sont occupées. Cela n’empêche pas ce service de respecter les traditions, les mêmes chaque année.