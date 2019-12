Un crocodile mord sa soigneuse au zoo de Zurich, le reptile abattu

(Belga) Un crocodile pensionnaire du zoo de Zurich a mordu sa soigneuse à la main lundi soir. L'animal a dû être abattu. La femme est hospitalisée mais hors de danger.

L'accident est survenu au moment des travaux de nettoyage, a indiqué mercredi à Keystone-ATS le directeur du zoo Alex Rübel confirmant une information de TeleZüri. Pour une raison indéterminée, ce crocodile des Philippines, un mâle adulte d'un mètre cinquante de long et pesant 15 kilos, a échappé à la vigilance de la jeune femme dont il était séparé par une barrière. Il lui a happé la main de ses mâchoires et ne l'a pas lâchée durant plusieurs minutes. Le directeur ne s'explique pas comment l'accident est arrivée alors que la soigneuse a suivi le protocole habituel de sécurité. Depuis 30 ans qu'il est au zoo, le directeur n'a jamais dû faire abattre un animal à la suite d'une agression. L'employée a été hospitalisée et a dû être opérée. Selon le directeur du zoo, elle est hors de danger. Le crocodile des Philippines est une espèce de relativement petit gabarit. Il n'en reste que quelque 250 individus vivant en liberté dans le monde, selon le zoo. L'établissement zurichois en hébergeait deux: le mâle désormais abattu et une femelle qui ne vivaient toutefois pas en couple. (Belga)