Espagne: les gardes côtes portent secours à 200 migrants le jour de Noël

(Belga) Les gardes côtes espagnols ont secouru le jour de Noël quelque 200 migrants - hommes, femmes et enfants - qui avaient pris la mer à bord d'embarcations de fortune à partir du continent africain, a-t-on appris mardi auprès d'un porte-parole.

En 2019, au moins 1.246 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations, affiliée à l'ONU. ` "Aujourd'hui (mardi) tout au long de la journée, trois embarcations de fortune qui transportaient huit, neuf et dix personnes ont été secourues dans la zone (des provinces) de Murcie et Cartagène" (sud-est), a précisé à l'AFP un porte-parole du Service de sauvetage en mer espagnol. Durant la nuit, 11 ont été secourues dans les eaux du Détroit de Gibraltar et sont arrivées dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc, selon la même source. Dans les îles Zaffarines, au large des côtes marocaines, "61 personnes arrivées sur l'île du roi ont été récupérées puis transportées à Melilla", autre enclave espagnole au Maroc, a ajouté le porte-parole. Les sauveteurs ont également pris en charge 61 autres migrants arrivés sur l'îlot d'Alboran, à 57 km des côtes marocaines, et les ont emmenés au port espagnol de Motril, selon la même source. Enfin, les gardes côtes ont secouru 22 autres personnes qui voulaient gagner l'archipel des Canaries dans l'Atlantique. Ce bilan ne comptabilise pas les migrants secourus par la Garde civile espagnole de son côté, ni ceux qui sont parvenus à atteindre les côtes espagnoles à bord de leurs embarcations. (Belga)