Voici le comportement qui vous agace le plus au volant

Vous êtes sur la route en ce moment et vous venez de croiser un conducteur en train d'utiliser son téléphone. Cela vous énerve ? Vous n'êtes pas le seul !

L'utilisation du GSM au volant est le numéro 1 des comportements qui irritent les autres usagers de la route, selon une étude de Touring. 56 % des 1.100 conducteurs interrogés par l'organisation de mobilité sont de cet avis.

Sans kit mains libres, le risque d'accident est 23 fois plus élevé. C'est une infraction du second degré Lorenzo Stefani, le porte-parole de Touring. "Quand on utilise le GSM au volant, non seulement, vous risquez une amende de 116 euros, mais elle peut être augmentée d'autres infractions, par exemple, si vous dépasser une ligne blanche parce que vous êtes distraits ou que vous ne mettez pas votre clignotant (56 euros en plus) car vous tournez à une main. Cela peut vite monter à 200-300 euros, juste parce que vous n'avez pas les deux mains sur le volant", explique-t-il au micro de Lise Cassoth pour Bel RTL

La non-utilisation des clignotants et la vitesse non adaptée complètent le podium.