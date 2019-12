Chine, Russie et Iran vont mener des exercices navals conjoints

(Belga) Les marines chinoise, russe et iranienne doivent entamer vendredi des manoeuvres militaires conjointes dans le golfe d'Oman, a annoncé jeudi Pékin, sur fond de tensions avec Washington autour de l'accord sur le nucléaire iranien.

Cet exercice, qui se déroulera du 27 au 30 décembre, vise à "approfondir les échanges et la coopération entre les marines des trois pays", a indiqué devant la presse l'un des porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis après le retrait unilatéral de Washington en 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015. L'administration du président Trump a rétabli dans la foulée de lourdes sanctions contre l'Iran qui asphyxient son économie, en particulier le secteur vital du pétrole. M. Wu, qui n'a pas précisé combien d'hommes et de navires seraient mobilisés pour ces manoeuvres, a ajouté que la marine chinoise déploierait son navire anti-missile, le Xining. Le ministère chinois des Affaires étrangères a noté pour sa part que ces exercices "relèvent de la coopération militaire normale". Privé des retombées économiques qu'il espérait de l'accord sur le nucléaire, l'Iran a commencé en mai 2019 à s'affranchir de certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord. (Belga)