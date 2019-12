Dodo la Saumure libéré sous conditions

(Belga) Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure, a été libéré de prison, a-t-on appris jeudi. Il a été remis en liberté par la juge d'instruction Alexandra De Becker. Contacté, son avocat, Me Ricardo Bruno, a confirmé l'information mais il se refuse à tout commentaire. Son comptable, poursuivi à ses côtés, a également été remis en liberté.

En mars dernier, Dodo la Saumure a été placé sous mandat d'arrêt pour proxénétisme et incitation à la débauche. La chambre du conseil lui avait déjà octroyé le bracelet à deux reprises mais la chambre des mises en accusation avait, chaque fois, cassé cette décision. En septembre 2014, il avait écopé d'une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire de cinq ans, devant la cour d'appel du Hainaut à Mons, pour des faits identiques. En mai dernier, Dodo la Saumure avait été condamné par le tribunal correctionnel de Courtrai à 30 mois de prison, dont 15 mois de prison ferme, pour appartenance à une organisation criminelle, exploitation de maisons closes et traite des êtres humains avec violence, intimidation, menaces et corruption. (Belga)