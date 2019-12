Un individu se rebelle en déployant une matraque télescopique contre la police à Liège: il a été privé de liberté

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été privé de liberté mercredi, vers 17h00, pour rébellion armée, a indiqué jeudi le parquet de Liège.



L'individu se trouvait devant le domicile de son ex-compagne, rue des Jasmins à Liège. Armé d'un marteau et d'une matraque télescopique, il souhaitait voir la jeune femme. Quand les forces de l'ordre sont intervenues, l'homme a déployé sa matraque et s'est mis en position de garde. Étant donné que le suspect ne lâchait pas son arme, les agents présents sur place ont dû faire usage de la force strictement nécessaire pour l'interpeller. Ils ont donc utilisé le spray lacrymogène ainsi que leur matraque. L'individu a finalement été interpellé et déféré jeudi au parquet de Liège.