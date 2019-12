Attention aux plantes de Noël: certaines sont toxiques voire mortelles pour vos chiens et chats

En cette période de fêtes de fin d’année, les roses de Noël ont envahi les maisons. Si elles décorent parfaitement votre intérieur, il faut tout de même y faire attention. En effet, sa fleur, sa tige et ses feuilles peuvent être toxiques pour votre animal de compagnie, mais également irritantes pour l’être humain. "Ce qui est surtout toxique, c'est le latex. Quand on casse une partie de la plante, il y a un latex blanc qui sort. Si vous le touchez, il est très important de bien laver ses mains. Si un animal le met en bouche, il faut essayer de rincer sa bouche au plus vite", explique Delphine Collet, une fleuriste.



Le gui et le houx doivent également être hors de portée de votre chien ou votre chat, car leurs petites baies sont hautement toxiques pour eux. "À l'intérieur d'une baie, ce n'est pas vraiment liquide, c'est un peu crémeux. C'est cette substance qui peut être nocive. C'est le cas de toutes les plantes qui sécrètent un liquide crémeux", indique Chantal Vanwijnbergh, une autre fleuriste.



Une fois ingérées, ces plantes provoquent une irritation de la gueule et de l’estomac de votre animal de compagnie. "Les premiers symptômes auxquels il faut faire attention, ce sont les vomissements, la diarrhée. L'état général de votre animal devient faible, les muqueuses changent, il bave. Pas moyen de se tromper, on voit vraiment que l'animal n'est pas bien", détaille le vétérinaire Olivier Feron.



Ingérer ces plantes est potentiellement mortel. Il est donc conseillé lors de l’apparition des premiers symptômes de se rendre rapidement chez le vétérinaire. "Pour soigner ça, on le met sous intraveineuse. Grâce à cela, on va pouvoir injecter tous les produits pour qu'ils soient actifs directement", rassure le vétérinaire. Docteur Feron rappelle également que le chocolat et les raisins peuvent être mortels pour votre animal de compagnie.