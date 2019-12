Ils vous permettront de rentrer en sécurité le soir de la Saint-Sylvestre: comment sont choisis les Responsible Young Drivers?

Pour rentrer à bon port et surtout en toute sécurité durant les fêtes, cette année encore des jeunes vont se mobiliser. Des jeunes passent des tests pour être les futurs Responsible Young Driver.

Des candidats donc qui pourront vous ramener gratuitement le soir de la Saint-Sylvestre si vous le souhaitez, à bord de votre propre véhicule. Il s'agit aujourd'hui de la dernière grosse journée de recrutement. Des tests de conduite sont organisées à Bruxelles mais également à Namur et du côté de Fontaine-L'Evêque.

Quelles sont les compétences, les qualités requises pour pouvoir être Responsible Young Drive ?

Il faut être âgé de 17 à 29 ans, être évidemment en possession d'un permis de conduire et puis être motivé. À 23 ans, Arthur vient de passer le test de conduite. "Ça s'est bien passé. J'ai le permis depuis 3 ans et je conduis beaucoup donc c'était assez facile", confie-t-il. Une bonne initiative selon lui, "pas seulement l'action du nouvel an mais aussi tout ce qu'ils font à côté. Ça permet de rendre les routes un peu plus sûres, un soir de fête".

Alexandre, l'instructeur qui a suivi Arthur confirme que les tests se sont bien déroulés: "On voit qu'il a l'habitude de conduire, il maîtrise bien son véhicule. C'est quelqu'un d'assez calme donc c'est une bonne personnalité pour faire face à des personnes qui peuvent être en état d'ébriété".

Selon l'instructeur, afin d'être Responsible Young Driver, il faut évidemment bien savoir maîtriser son véhicule, avoir de bonnes techniques de freinage, etc. Mais surtout être quelqu'un de calme et serein.

À ce jour, 60 personnes sont inscrites au programme. Quelques renforts sont encore nécessaire pour le soir de la Saint-Sylvestre. Un dernier test est organisé lundi et les inscriptions sont possibles jusqu'au 29 décembre. Sur les routes, l'alcool cause encore beaucoup d'accident, près de 4.000 par an, faisant environ 150 tués.

Le numéro de téléphone des Responsible Young Drivers : 0902 69 669