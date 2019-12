Noël: 4 conseils pour retrouver la forme avant le 2e round du Nouvel An

En ce lendemain de Noël, après, peut-être, deux jours d’excès, vous vous sentez barbouillé. Et dans moins d’une semaine, les fêtes vont recommencer avec le Nouvel An. Comment gérer cet entre-deux fêtes? Comment être en meilleure forme?

Face à une table de fête garnie d’une belle dinde farcie, on a parfois l'envie d'en profiter un peu trop. Trop de sucre, de gras, d’alcool. Aujourd’hui, c’est le mal de tête assuré.

"L’alcool est un diurétique, ça donne envie d’aller au toilette", rappelle Manon Desmet, diététicienne. "Si à côté, on ne compense pas en buvant suffisamment d’eau, on est déshydraté et on a mal de tête le lendemain."

#1 Ne boire que de l’eau

Si l’estomac est vraiment barbouillé, optez pour un jus de citron ou une infusion au gingembre. Evitez les sodas, même allégés.

#2 Manger selon sa faim

La tentation est grande aussi de sauter un repas. Est-ce autorisé? Il vaut mieux écouter son estomac. "Attendez simplement d’avoir faim", donne Manon Desmet comme conseil. "Si ce n’est pas le matin mais à midi, c’est bien aussi. Si on a un peu faim, mais pas tellement, on peut se contenter d’une soupe, de quelque chose d’assez léger".

#3 Légumes et fibres à volonté !

La semaine prochaine vient le deuxième round. D’ici-là, faites le plein de légumes et de fibres, à chaque repas. "Peu importe le repas, si on a suffisamment de légumes, sans trop de féculents ou de protéines, de sauce ou d’accompagnement gras, on s’en sortira plutôt bien", dit la diététicienne.

#4 Faire de l’exercice

Pour digérer, la sieste est bien souvent un réflexe. Là encore, se mettre en position horizontale est déconseillé. Pourquoi n’allez-vous pas vous balader, ou faire un peu de sport ? Dépensez-vous le plus vite possible après les excès.