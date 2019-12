Les Belges à l'étranger - Chelsea s'incline pour la première fois depuis 2003 lors du Boxing Day

(Belga) Chelsea a subi jeudi sa première défaite depuis 2003 lors du Boxing Day, soit la journée Après-Noël, en s'inclinant à domicile face à Southampton (0-2) à la suite des réalisations d'Obafemi (31e) et de Redmond (73e). Les troupes de Frank Lampard, sans Michy Batshuayi laissé sur le banc, sont quatrièmes de Premier League après 19 journées.

Dans le même temps, Aston Villa (18e, 18 pts), avec Bjorn Engels sur le banc, a obtenu trois points précieux à domicile (1-0) dans la lutte contre la relégation face à la lanterne rouge Norwich (20e, 12 pts). Hourihane (64) a inscrit l'unique but du match. Crystal Palace s'est également imposé sur ses terres face à West Ham (2-1). Les "Hammers" ont pourtant ouvert le score à l'approche de l'heure de jeu via Snodgrass (57e) avant que l'ancien Anderlechtois Kouyate (68e) n'égalise. Ayew (90e) a finalement délivré son équipe dans les dernières minutes. Christian Benteke, absent de la feuille de match à la suite d'une blessure musculaire occassionnée samedi dernier à Newcastle, n'a pas pu fêter la huitième place (26 pts) acquise avec ses coéquipiers. Enfin, Christian Kabasele, titulaire, a partagé l'enjeu avec Watford à Sheffield United (1-1). Norwood a répondu sur penalty (36e) à l'ouverture du score visiteuse de Deulofeu (27e). Watford est 19e et avant-dernier du classement avec 13 unités.