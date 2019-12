Nouveau le 1er janvier - La Croatie à la tête du Conseil de l'UE pour la première fois

(Belga) La Croatie assurera pour la première fois la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2020. Pendant six mois, les ministres croates animeront les réunions avec leurs homologues européens. L'enjeu est de taille, tant pour la Croatie que pour l'UE.

Le plus jeune État membre, qui a rejoint l'UE en 2013 et succédera à la Finlande, assumera sa présidence alors que le Brexit devrait devenir effectif fin janvier. La présidence croate sera également confrontée aux négociations sur le budget pluriannuel européen 2021-2027. Leur importance est considérable car l'UE devra définir le plus tôt possible quels budgets seront disponibles dans les années à venir, notamment pour la politique agricole et le Fonds de cohésion. L'Allemagne prendra à son tour la présidence du Conseil de l'Union européenne le 1er juillet. La prochaine présidence belge aura lieu au premier semestre 2024. (Belga)