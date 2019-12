Nouveau le 1er janvier - Les États membres de l'UE éliminent les échappatoires fiscaux pour les multinationales

(Belga) À partir du 1er janvier, les multinationales ne pourront plus abuser des différences entre les régimes fiscaux des pays de l'UE et des pays tiers. Les adaptations nécessaires ont été apportées au droit belge des sociétés.

La nouvelle réglementation doit empêcher les entreprises actives à l'échelle internationale d'éluder les impôts en exploitant les différences existantes entre deux ou plusieurs pays. De telles pratiques permettent aux entreprises de réduire leurs charges fiscales globales. Les nouvelles règles ont pour but d'empêcher de tels mécanismes et de prévenir l'érosion de la base d'imposition dans les pays de l'UE. Les États membres ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour transposer la directive dans leurs législations et réglementations nationales. (Belga)