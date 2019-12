Nouveau le 1er janvier - Les conseils d'administration des sociétés cotées doivent se diversifier

(Belga) Les conseils d'administration des entreprises cotées en Bourse devront non seulement compter davantage de femmes à partir du 1er janvier mais aussi veiller à plus de diversité concernant l'âge et les niveaux d'expérience des membres, selon le Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Le Code 2020 actualise les versions antérieures de 2004 et 2009 pour tenir compte de différentes évolutions. Il s'applique aux sociétés cotées à partir des exercices débutant le 1er janvier 2020 ou après. Parmi les nouvelles règles de gouvernance prévues, une attention particulière a été portée à la diversité, expliquait en mai Philippe Lambrecht, administrateur de la commission Corporate Governance. Selon la loi, les conseils d'administration doivent être composés d'au moins un tiers de femmes. Le Code prévoit d'aller plus loin, en exigeant une diversité "suffisante" de compétences, d'âges, de sexes et d'expériences. La manière de faire qui a prévalu, avec uniquement des hommes de 50 ou 60 ans, est dépassée, insistait M. Lambrecht, qui plaidait notamment pour une ouverture à des profils plus jeunes, et dotés de compétences en matières numériques. Le nouveau Code se penche aussi sur l'intégrité et l'indépendance nécessaires des administrateurs. (Belga)